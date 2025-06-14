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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بنتي اتعمت".. رئيس الوزراء يأمر بعلاج فوري لفتاة بالبحيرة في معهد ناصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  خلال تفقده اليوم السبت، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية زارية صقر، مركز أبوالمطامير، محافظة البحيرة،السيارة المتنقلة الخاصة بالرمد.

استجابة فورية من "مدبولي"

واطلع على الامكانات الموجودة بها، وفى هذه الأثناء تقدّم أحد المواطنين بطلب لرئيس الوزراء يخص حالة طفلته المريضة، حيث أصيبت بعمى بعد أن ضربها أحد الأطفال على رأسها، حسب قوله، أثناء اللعب.

 وكلّف رئيس الوزراء، على الفور، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بمتابعة هذه الحالة وتوفير جميع ما يلزم لخدمة هذه الطفلة على أكمل وجه، قائلا:" لو معملناش حاجة فى الزيارة النهارده غير خدمة بنتنا دى كفاية".

وبالفعل بعد دقائق تم الترتيب لنقل الطفلة إلى معهد ناصر، لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وبالفعل تحركت سيارة الاسعاف بالطفلة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء البحيرة المواطنين

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