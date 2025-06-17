لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

وجهت الفنانة لطيفة الشكر لكل من واساها وقدم لها واجب العزاء فى وفاة شقيقها نور الدين الذى رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

ونشرت لطيفة عددا من مراسم العزاء ، وكتبت معلقة: “ شكراً لكل حبايبي و اصدقائي اللي عزوني بحضورهم او باتصالاتهم .. لا اراكم الله مكروه في عزيز وغالي ..اخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين .. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك .. جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت”.

وحرصت لطيفة على الدعاء لشقيقها ، معلقة: “اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار .. اللهمّ أنزل عليه النور والنس والسرور .. اللهمّ ثبته عند السؤال، وهون عليه ليلته، وآنس وحشته، وأرحم غربته”.

لطيفة تعلن وفاة شقيقها

وكانت أعلنت لطيفة وفاة شقيقها نور الدين .

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا الغالي، كنت لسه بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان، الله يرحمك يا روحي ويغفرلك، في جنة النعيم بإذن الله».