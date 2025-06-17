بالأبحاث العلمية.. اعرف فوائد وأضرار عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال من أشهى المشروبات التى يمكن تناولها فى الصيف والشتاء وأسهلها فى التحضير ولكن ما تأثيرها على الصحة؟

ووفقا لما جاء فى موقع “ webmd” نكشف لكم أهم فوائد عصير البرتقال.

فوائد عصير البرتقال



توصلت الأبحاث إلى أن شرب عصير البرتقال باعتدال يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية المحتملة:

مصدر جيد لفيتامين سي

عصير البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي ويحتوي كوب واحد منه على ضعف الكمية اليومية الموصى بها ويدعم فيتامين سي جهاز المناعة، وقد يكون فعالاً في مكافحة نزلات البرد وتحفيز الكولاجين والوقاية من أجهاد الأعصاب .

مصدر ممتاز لحمض الفوليك

يدعم حمض الفوليك الموجود في عصير البرتقال نمو الجنين بشكل صحي وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتناول النساء الحوامل ما لا يقل عن 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا للوقاية من عيب خلقي يُسمى عيوب الأنبوب العصبي.

يحمى من حصوات الكلى

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من سترات البوتاسيوم حيث يرتبط هذا العنصر الغذائي بالكالسيوم في البول، مما يُهيئ بيئةً تُقلل من احتمالية تكوّن حصوات الكلى.

صحة الأمعاء أفضل

يحتوي عصير البرتقال على ألياف تُحسّن صحة الأمعاء وتُسهّل عملية الإخراج كما يحتوي على مركبات تُعزز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

انخفاض الالتهاب

قد يساعد شرب عصير البرتقال على تقليل الالتهاب، خاصةً الذي يحدث بعد تناول وجبة غنية بالدهون ويُعتقد أن بعض المركبات الصحية الموجودة في البرتقال، والمعروفة باسم البوليفينول، تُكافح الالتهاب.

أضرار فيتامين سي

يُعد عصير البرتقال مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومع ذلك له بعض الأضرار خاصة عند الإسراف منه.

زيادة السكر

يحتوي عصير البرتقال على كمية كبيرة من السكر، مما قد يرفع مستويات السكر في الدم وقد يُشكل ارتفاع مستوى السكر في الدم خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من أعراض نقص السكر في الدم، مثل الدوخة عند تناول السكر بسرعة كبيرة.

زيادة الوزن

الإفراط في شرب عصير البرتقال قد يؤدي إلى زيادة الوزن حيث تحتوي حصة واحدة (8 أونصات) على 112 سعرة حرارية. تركيز السكر العالي في عصير البرتقال، وخاصةً المضاف إليه سكر، يجعله مشروبًا عالي السعرات الحرارية و إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، فقد ترغب في تناول برتقالة بدلًا منه و تحتوي البرتقالة الواحدة على حوالي 45 سعرة حرارية، و2.4 جرام من الألياف، و10 جرامات فقط من السكر.