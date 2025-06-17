مصرع طفلة سقطت عليها نخلة في قرية بقنا

لقيت طفلة مصرعها أسفل نخلة سقطت عليها أثناء مرورها أسفلها بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة سقطت عليها نخلة أثناء مرورها بجوارها بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة على موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الطفلة عمرها 10 أعوام، وسقطت فوقها الخلة أثناء مرورها بجوارها، ما أدى على مصرعها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.