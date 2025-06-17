محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد ويؤكد الانتهاء منه بنهاية يوليو

أجرى محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، جولة ميدانية؛ لتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية ميدانيا، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وجودة الأعمال المنفذة.



رافق المحافظ - خلال الجولة اليوم /الثلاثاء/ - الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.



وأكد المحافظ أن المشروع يعد من المشروعات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، وأن وتيرة العمل تسير بوتيرة منتظمة، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ بالكامل بنهاية شهر يوليو الجاري.



وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، لما لها من دور مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا التزام الأجهزة التنفيذية بتطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لكل مراحل التنفيذ.



ويقام المشروع على مساحة 8000 متر مربع، ويشمل مبنى إداريا مكونا من طابقين بمساحة 700 متر مربع، ومظلة مخصصة للمركبات على مساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق داخلية وأرصفة بمساحة 2800 متر مربع، بالإضافة إلى الأسوار والبوابات التي تهدف إلى تأمين الموقف وتنظيم حركة الدخول والخروج، ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل الداخلي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .