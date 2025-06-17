إخلاء سبيل المطرب بهاء سلطان بعد التحقيق معه في واقعة نشر أغنية دون ترخيص

أمرت جهات التحقيق المختصة بمصر الجديدة، بصرف المطرب بهاء سلطان من سرايا النيابة، بعد الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده بشأن إصدار ونشر أغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص قانوني.

وكان المطرب قد مثل أمام النيابة في إطار التحقيقات التي باشرتها بشأن اتهامه بعدم سداد مصروفات إنتاج أغنية، بالإضافة إلى عدم استيفاء إجراءات الترخيص الخاصة بها، وذلك عقب تداول الأغنية بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا.

وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، قبل أن تنتهي اليوم بقرار النيابة بإخلاء سبيل المطرب دون توجيه اتهام رسمي في الوقت الحالي، لحين استكمال الفحص الفني والإجراءات القانونية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.