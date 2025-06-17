غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” عبر موقع إنستجرام الإعلان التشويقي للفيلم والذى سيطر عليه الأكشن والكوميديا بين أبطال العمل أحمد السقا وأحمد فهمي، وظهر عدد كبير من ضيوف الشرف مثل الفنانة غادة عبد الرازق التى تجسد شخصية راقصة والفنان طارق لطفي وغيرهم.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم يوم ٢ يوليو المقبل فى دور العرض السينمائية.

https://www.instagram.com/reel/DLAfradK4hV/?igsh=dTNvZ25rcWIzY3p2

اللقاء الأول بين السقا وفهمي

يلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات .

يذكر أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.