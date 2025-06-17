مالحقوش يفرحوا بالنتيجة.. مصرع طالبى إعدادى غرقاً في ترعة بقنا

لقى طالبين بالمرحلة الإعدادية مصرعهما غرقاً داخل قرية بنطاق قرية العقب التابعة لمركز قوص جنوب قنا، حيث حاول أحدهما إنقاذ الآخر، إلا أنهما لقيا مصرعهما معاً وسط المياه.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبين بالمرحلة الإعدادية غرقاً، داخل ترعة بنطاق قرية العقب التابعة لمركز قوص.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة أعمال انتشال جثتى الطالبين، ونقلهما إلى سيارة الإسعاف لإيداعهما مشرحة المستشفى.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.