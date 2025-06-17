ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

تصدر فى الفترة الماضية ترند طريقة عمل الكباب التركي بخبز التورتيلا حيث حاز على إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فى الآونة الأخيرة.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل الكباب التركي من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الكباب التركي



لحمة مفرومة

لية ضاني

بصل مفروم

بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

بهارات لحمة

جبنة موتزاريلا

عيش تورتيلا

أعواد خشب

للصوص:

صلصة طماطم

ثوم مفروم

دبس رمان

زيت زيتون

خل

بابريكا

ملح

فلفل أسود

طريقة مختلفة لتقديم الكباب التركي



طريقة عمل الكباب التركي



ضعي اللحمة المفرومة واللية وباقى مكونات الكباب التركي فى الكبة واخفقيهم جيدا.

احضري صينية فرن وضعي فيها طبقة من خبز التورتيلا ثم طبقة قليلة من اللحمة المفرومة المخفوقة فى الكبة ثم طبقة من الجبنة المتوزاريلا وبعدها طبقة أخرى من خبز التورتيلا واستمرى فى تكرار الخطوات حتى انتهاء الكمية.

قسمي صينية خبز التورتيلا مربعات ثم ادخلى أعواد الخشب فى كل مجموعة مربعات بحيث تصبح مثل الكباب طبقة خبز وطبقة لحمة وطبقة جبنة ثم رصيها في صينية مدهونة سمنة وادهنى الكباب التركي بالصوص وادخليه فرنا ساخنا حتى اكتمال النضج ويقدم ساخنا وبالهنا والشفا.



طريقة عمل صوص الكباب التركي:

ضعي جميع المكونات فى بولة متوسطة واخلطيهم معا ثم وزعى الصوص على الكباب التركي ويدخل الفرن.