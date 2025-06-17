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بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
اسماء محمد

تصدر منتج السنوس اهتمامات نشطاء السوشيال ميديا فى الساعات  الماضية وذلك بعدما ظهر مع لاعب كرة القدم الشهير أشرف بن شرقي.

ويعد منتج السنوس هو أحد البدائل التى تستخدم بين من يرغبون فى الإقلاع عن التدخين ويتم تناوله بطريقة مختلفة تماما عن السجائر التقليدية والالكترونية .. فما هو السنوس؟ وكيف يتم تناوله؟ وما تأثيره على الصحة؟

ووفقا لما جاء فى موقع UK Addiction treatment center

نكشف لكم أهم المعلومات عن السنوس أو السعوط بديل التدخين.


ما هو السنوس؟

السنوس أو السعوط منتج تبغ خالٍ من الدخان، أصله سويدي ويُعبأ عادةً في أكياس صغيرة، يضعها المستخدمون بين لثتهم وشفتهم العليا، مما يُطلق النيكوتين مباشرةً في مجرى الدم مباشرة ويتسبب فى احداث تأثير فوري فى المخ.

مزايا السنوس

ويتميز السنوس بأنه خالٍ تمامًا من الدخان، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالنشوة التي يشتهونها من النيكوتين دون رائحة أو بقايا تدخين السجائر المعتادة كما أنه يحد من تأثير التدخين السلبي على المدخنين.

 وقد أبرزت التقارير الأخيرة شعبيته خاصة بين لاعبي كرة القدم  لأنه لا يؤثر على سعة الرئة ووظائفها  ويُعتبر السنوس أو السعوط وسيلةً أكثر أمانًا لإشباع الرغبة الشديدة في النيكوتين .

أضرار السنوس

هناك مخاطر صحية كامنة مرتبطة باستهلاك التبغ والسنوس ألأو السعوط، بما في ذلك احتمالية ظهور آثار جانبية مختلفة ويُعد مُسببًا للإدمان بشكل كبير مقارنةً بمنتجات التبغ الأخرى.

السنوس والدوبامين: يحتوى السنوس على النيكوتين وهو منبه طبيعي، شديد الإدمان، موجود في السعوط ويُطلق النيكوتين منبهات مختلفة (مثل الدوبامين) مرتبطة بمشاعر المتعة والمكافأة. 

النيكوتين ضار لسببين ، هما: مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة:النيكوتين مكونٌ شديد الإدمان في السعوط قد تكون أعراض انسحاب النيكوتين مُنهكة عند محاولة الإقلاع عنه.

التأثيرات القلبية الوعائية:إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، قد يزيد النيكوتين  من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ورغم أن السعوط يُشكل خطرًا أقل على القلب والأوعية الدموية مقارنةً بالسجائر، إلا أن هذه المخاطر لا تزال قائمة.

السنوس وامراض الفم 

ربطت دراسة اسكندنافية أجريت عام 2020 استخدام السعوط بزيادة معدل الوفيات لأي سبب، والتي تضمنت:مشاكل صحة الفم:  الاستخدام المطول قد يُسبب انحسار اللثة، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

السنوس والسرطان 

خطر الإصابة بالسرطان: المخاطر المرتبطة بالسعال أقل من مخاطر السجائر، بفضل عملية البسترة التي تخفض مستويات المركبات الضارة وهناك أدلة تربط بين استخدام السعال وزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم والمريء والبنكرياس.

السرطان والشيخوخة

السنوس و الحمل 

التأثيرات الإنجابية والتنموية: يمكن أن يؤدي التعرض للنيكوتين أثناء الحمل إلى الإضرار بالجنين النامي وزيادة المشكلات الصحية المرتبطة به (مثل الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ومتلازمة موت الرضع المفاجئ).

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