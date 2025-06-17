مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية، حيث ‎جاء البيان بمبادرة من مصر في ضوء اتصالات وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع نظرائه من الدول المشاركة، مؤكدًا رفضهم للعدوان الإسرائيلي منذ فجر 13 يونيو، واعتبار ما حدث انتهاكًا لسيادة الدول وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة.

‎وحذّرت الدول من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد، وشددت على ضرورة وقف الأعمال العدائية، ودعت إلى خفض التوتر والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما أكدت على أهمية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم الانتشار.

‎ورفض البيان استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبًا بسرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، واحترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات في المنطقة.

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