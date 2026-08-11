تحركات أمريكية لمراجعة تمويل كيانات مرتبطة بالإخوان.. حسام الغمري يوضح

كشف الإعلامي حسام الغمري عن مناقشات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها في الولايات المتحدة، مشيراً إلى تحركات تستهدف مراجعة الإعفاءات الضريبية والمنح الفيدرالية ومصادر التمويل الخارجي.

وقال الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المناقشات تناولت هيكلاً تنظيمياً يعتمد على كيانات تعمل في مجالات جمع الأموال، والنشاط القانوني والحقوقي، والتأثير الإعلامي والطلابي.

وتحدث عن مطالبات بفحص عمليات نقل الأصول بين بعض المؤسسات، بينها منظمة «كير» (CAIR)، والتحقق من مدى توافق تلك العمليات مع القوانين الأمريكية.

تفرضه الإدارة القادمة

وربط الغمري مستقبل هذه التحركات بنتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، وما قد تفرضه الإدارة القادمة من توجهات بشأن هذا الملف.

