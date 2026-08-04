حسام الغمري: جماعة الإخوان الإرهابية كيان أنشأه المستعمر الإنجليزي يستهدف تفتيت الجبهة الداخلية

أكد الإعلامي والباحث حسام الغمري، أنه لا يمكن اعتبار جماعة الإخوان الإرهابية على أنها جماعة معارضة وهي كيان أنشأوه المستعمر الإنجليزي كسلاح لتفتيت الجبهة الداخلية.

وقال حسام الغمري في حواره على قناة " الحياة"، :" جماعة الإخوان الإرهابية بمثابة مقاول أنفار لتكفيك الجبهة الداخلية في مصر والعمل على فقدان الثقة بين الشعب والجيش ".

وتابع حسام الغمري :" جماعة الإخوان الإرهابية كان لديها مخطط في عام 1948 لاستهداف مطار ألماظة العسكري في الوقت الذي يقوم فيه الجيش المصري بالمشاركة في حرب 48 في فلسطين ".

وأكمل حسام الغمري :" في عام 1956 العدوان الثلاثي أسس 12 إذاعة لاستهداف الجبهة الداخلية المصرية والإخوان كانوا يعملون في هذه الإذاعات ".

ولفت حسام الغمري :" جماعة الإخوان تواصلت مع السفارة البريطانية في فترة مفاوضات جلاء الإنجليز عن مصر وعرضوا انفسهم على الإنجليز كبديل سياسي في مصر ".

