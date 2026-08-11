محافظ الشرقية: الدولة تحركت سريعا للتعامل مع حادث الإسماعيلية.. وتسليم عدد كبير من الضحايا لذويهم لدفنهم

قدم حازم الأشموني محافظ الشرقية، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .



وقال حازم الأشموني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تنسيق مستمر بين محافظة الإسماعيلية والشرقية لتقديم الدعم الطبي للمصابين ".

وأضاف حازم الأشموني :" نعزي أسر الضحايا في هذا المصاب وهناك 10 حالات مصابة خرجت من المستشفيات بعد تلقيها العلاج وهناك 21 حالة مصابة موزعة على 3 مستشفيات حالتهم بين مستقر ومتوسط ".



وتابع حازم الأشموني :" الدولة تحركت سريعا للتعامل مع حادث الإسماعيلية "، مضيفا:" المستشفيات تقدم الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمصابين ".



وأكمل حازم الأشموني :" عدد كبير من حالات الوفاة استلمتها الأهالي لدفنها ونوفر سيارات نقل الجثامين ".

