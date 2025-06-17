لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 تظهر في بعض المحافظات التي انتهت من اجراءات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة القاهرة

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الجيزة

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة القليوبية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الدقهلية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة دمياط

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الإسكندرية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة البحيرة

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة بورسعيد

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الاسماعيلية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة السويس

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الأقصر

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة أسوان

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة قنا

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة سوهاج

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة أسيوط

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة المنيا

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الوادي الجديد

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة بني سويف

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة البحر الأحمر

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة كفر الشيخ

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة المنوفية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الشرقية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الغربية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة شمال سيناء

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة جنوب سيناء

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسكندرية

وكان قد اعتمد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.

أشار المحافظ إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجةالشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بنسبة نجاح ٧٧%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالب وطالبة، حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 90.2 %.

جاء اعتماد محافظ الدقهلية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بعد عرضها من قبل المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 126 ألف و 308 طالبا وطالبة الامتحانات في 591 لجنة.

وأجرى محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا بالطلاب الاوائل لتهنئتهم، وبعث بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%،وقد تقدم للامتحان 64 ألف و 995للنظامي حضر منهم 53 ألف و 442طالباً للنظامي.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 90.01 %، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5153 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم 4643 طالبا وتغيب 26 طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية 93 ٪ والمكفوفين 100%.