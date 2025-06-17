لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 تظهر في بعض المحافظات التي انتهت من اجراءات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات جميع المحافظات
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة القاهرة
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الجيزة
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة القليوبية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الدقهلية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة دمياط
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الإسكندرية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة البحيرة
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة بورسعيد
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الاسماعيلية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة السويس
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الأقصر
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة أسوان
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة قنا
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة سوهاج
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة أسيوط
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة المنيا
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الوادي الجديد
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة بني سويف
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة البحر الأحمر
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة كفر الشيخ
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة المنوفية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الشرقية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة الغربية
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة شمال سيناء
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة جنوب سيناء
لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الاسكندرية
وكان قد اعتمد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5 %.
أشار المحافظ إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110105 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94087 طالبًا وطالبة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القاهرة
اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجةالشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بنسبة نجاح ٧٧%.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالب وطالبة، حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ طالب وطالبة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 90.2 %.
جاء اعتماد محافظ الدقهلية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بعد عرضها من قبل المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 126 ألف و 308 طالبا وطالبة الامتحانات في 591 لجنة.
وأجرى محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا بالطلاب الاوائل لتهنئتهم، وبعث بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%،وقد تقدم للامتحان 64 ألف و 995للنظامي حضر منهم 53 ألف و 442طالباً للنظامي.
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 90.01 %، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5153 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم 4643 طالبا وتغيب 26 طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية 93 ٪ والمكفوفين 100%.