محاربة سرطان فلسطينية: مصر أحلى مما كنت أتخيل

عبرت طفلة فلسطينية تدعى جوري وتعاني من السرطان عن حبها لمصر قائلة:" مصر حلوة قوي ما توقعتهاش بالحلاوة دي".

وأوضحت الطفلة الفلسطينية خلال حوارها مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة “دي ام سي” تقديم الإعلامي أحمد فايق أنها تعاني من السرطان وقامت الدولة المصرية بنقلها من غزة لأحد المستشفيات هي وبعض الحالات الأخرى لاستكمال علاجها من السرطان.

وتابعت جورى:" أنها اكتشفت إصابتها بمرض السرطان خلال شهر 12 الماضي ولم تتوان مصر فى نقلها هى وأطفال آخرين للعلاج".

حرب شرسة

وتابعت جورى قائلة:" إن جيش الاحتلال يشن حربا شرسة على قطاع غزة وتسبب فى استشهاد العديد من أسرتها وأصدقائها.

وعبرت الطفلة الفلسطينية عن حزنها الشديد على قطاع غزة قائلة :"اللي بيحصل في غزة سبب لى وجع أكبر من وجعى من السرطان".