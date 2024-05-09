البنتاجون: خسارة أرواح المدنيين مأساة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت البنتاجون: "ما زلنا نبحث مع المسؤولين الإسرائيليين خططهم بشأن رفح الفلسطينية، واتخذنا قرارا بوقف إحدى شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل من أجل تقييم كيفية استخدام إسرائيل تلك الأسلحة".

وأضافت البنتاجون: "أي خسارة في أرواح المدنيين الأبرياء مأساة كبيرة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وتابعت البنتاجون: "يجب العمل على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.. نتعاون مع جميع الشركاء لضمان تفعيل الإجراءات الرامية لإقرار السلم والاستقرار بالمنطقة".