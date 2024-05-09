الجزائر وإيطاليا تبحثان الأوضاع المأساوية في قطاع غزة

استقبل الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر البيرتو كوتيلو، حيث استعرضا واقع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين وآفاق تطويرها في شتى المجالات.

كما أبدى الجانبان الحرص المشترك على العمل سويا من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على ضوء مخرجات اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين، لاسيما زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا في مايو 2022.

وتناولت المحادثات أيضا؛ سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك في إطار "خطة ماتيي" من أجل دعم التنمية في إفريقيا بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية و الدولية الراهنة لاسيما حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.