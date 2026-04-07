"مفيش دروس للإطلاع فقط"| التعليم تنفي تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني 2026

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني 2026 لطلاب المدارس 

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني  وتحديد  وحدات للقراءة والاطلاع فقط في مناهج المراحل التعليمية المختلفة.

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة عدم الإنسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مؤكداً أن أي قرارات جديدة تخص طلاب المدارس يتم إعلانها أولاً بأول في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم .

تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية.. ماذا قررت التعليم ؟

وعلى جانب آخر .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لا يوجد قرار بـ  تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية كما يتردد.

حالة الطقس .. التقلبات الجوية المتوقعة

ومن جانبها ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء 7 ابريل والأربعاء 8 ابريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه سيكون أيضا هناك شبورة مائية من 4 صباحا لـ9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و وسط سيناء ابتداءا من غد وحتى يوم الجمعة القادم 

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ابتداءا من اليوم وحتى يوم الجمعة القادم .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بالفعل بداية دخول السحب الممطرة على أقصى غرب البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، كما توجد بعض السحب المنخفضة شمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص سقوط خفيفة على بعض المناطق.

وحذرت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من (مطروح - السلوم ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى والوجه البحري : 24 يوم الثلاثاء - 23 يوم الأربعاء - 25 يوم الخميس 
السواحل الشمالية :  19 يوم الثلاثاء - 20 يوم الأربعاء - 22 يوم الخميس
شمال الصعيد :  27 يوم الثلاثاء - 24 يوم الأربعاء - 26 يوم الخميس
جنوب الصعيد :  32 يوم الثلاثاء - 29 يوم الأربعاء - 29 يوم الخميس
 

