صدام قوي في برج العرب.. سموحة يواجه إنبي في مجموعة التتويج بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره إنبي في الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية (مجموعة التتويج) ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المواجهة طابع القوة والندية، في ظل طموح الفريقين لتحقيق بداية مثالية في مرحلة الحسم، حيث يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة، جمعها من 20 مباراة، بعدما حقق 7 انتصارات و8 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

في المقابل، يأتي إنبي في المركز السابع برصيد 30 نقطة من 20 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات و9 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل 20 هدفًا واستقبل 16.

ويسعى إنبي، بقيادة مدربه حمزة الجمل، إلى استعادة التوازن، بعد الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس مصر.

على الجانب الآخر، يدخل سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه في آخر ظهور له بالدوري على مودرن سبورت بثلاثية دون رد، فيما كان آخر انتصار لإنبي في المسابقة على حساب نادي الزمالك بهدف دون مقابل.

وتضم مجموعة التتويج 7 أندية هي: النادي الأهلي، ونادي الزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، والمصري البورسعيدي، إلى جانب سموحة وإنبي.