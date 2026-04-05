حقيقة أزمة كهربا مع حمزة الجمل داخل نادي إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأزمة بين حمزة الجمل المدير الفني لنادي إنبي وكهربا لاعب الفريق.

وأكد شوبير خلال تصريحات إذاعية : تواصلت مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وأكد أن الصورة مفبركة ولا يوجد أزمة بين اللاعب والمدرب.

وأضاف : الصورة المنتشرة هدفها الإضرار بكهربا ولم يحدث شئ ليتم توقيع عقوبة أو غرامة على اللاعب.

بيراميدز يتأهل على حساب إنبي

نجح فريق بيراميدز في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق إنبي بنتيجة 4-0، على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من مصطفى زيكو وناصر ماهر هدفين ومحمود زلاكة وفي الدقائق 14 و35 و54 و62 من عمر المباراة.

ويواجه بيراميدز في المباراة النهائية فريق زد يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي.