تدخلات خارجية منحت الأهلي اللقب.. مهاجم بيراميدز: إحنا أبطال الدوري الموسم الماضي

تحدث دودو الجباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن صراع الفوز بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، قبل انطلاق مباريات الحسم.

وقال "دودو"، في تصريحات لبرنامج" نجوم دوري نايل" مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم": " إحنا أبطال الدوري الموسم الماضي.. وكنا أبطالًا لأننا وصلنا للمرحلة الحاسمة قبل أن نخسر بفعل فاعل"

واضاف: "كنا ننتظر حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالحنا، لكن هناك تدخلات خارجية غيرت هوية بطل الدوري وكنا أبطالًا لأننا وصلنا للمرحلة الحاسمة قبل أن نخسر بفعل فاعل، وسنقاتل على لقب هذا الموسم.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تذكرة نهائي كأس مصر لموسم 2025-2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على إنبي برباعية نظيفة.

وضرب بيراميدز موعدًا ناريًا مع زد في نهائي كأس مصر، وذلك في المباراة المقرر اقامتها على ستاد القاهرة 10 مايو المقبل.