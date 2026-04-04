خالد الغندور: هل بيراميدز قادر علي الجمع بين بطولتي الدوري و الكأس في موسم واحد؟

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن نادي بيراميدز وجمعة بين بطولتي الدوري و الكأس في موسم واحد.

بيراميدز

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل بيراميدز قادر علي الجمع بين بطولتي الدوري و الكأس في موسم واحد".

ويستعد فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نادي زد في نهائي بطولة كأس مصر 2026.

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريق زد وبيراميدز يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً علي استاد القاهرة الدولي.

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على إنبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، باستاد بتروسبورت

بينما تأهل زد للنهائي عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما وامتدت للأشواط الإضافية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.