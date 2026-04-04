دوري البترول .. إنبي يختتم مشواره في المجموعات بتساعية أمام بتروجلف

أنهى فريق إنبي للكرة الخماسية مشواره في دور المجموعات بدوري البترول العموم بأداء قوي وفوز كبير على فريق بتروجلف بنتيجة 9-0، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي مصر للبترول، وذلك في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من المهندس أحمد نبيل سرايا، عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمشرف على الكرة الخماسية بالنادي، ليحسم الفريق المركز الثاني في المجموعة عن جدارة.

وفرض لاعبو إنبي سيطرتهم الكاملة على مجريات المباراة منذ البداية، وقدموا عرضًا هجوميًا مميزًا عكس الفارق الفني والبدني، لينجح الفريق في إنهاء دور المجموعات بصورة قوية تؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وسجل أهداف إنبي كل من أحمد حسن (3 أهداف) ومحمد فكري (3 أهداف)، إلى جانب هدف لكل من باسم محمد وأحمد السعودي ومحمد شحاتة، في مباراة شهدت تألقًا جماعيًا وروحًا قتالية عالية من جميع اللاعبين.

ويُعد هذا الفوز الكبير خير ختام لمباريات الفريق في دور المجموعات، بعدما نجح في حصد المركز الثاني في مجموعته.

وشهدت المباراة حضور كابتن محمد مرسي المدير الفني لفريق الرواد، في إطار المتابعة الفنية المستمرة ودعم فرق الكرة الخماسية بالنادي.

ويقود الفريق جهاز فني مميز مكون من :-



مصطفى عزيز (المدير الفني)

محمد بيومي (المدرب)

علي فهمي (المدير الإداري)

هاني سيد (مدرب حراس المرمى)

مصطفى محمود (أخصائي تأهيل)

أحمد عباس (أخصائي تدليك)

طارق زخيرة (إداري الفريق)