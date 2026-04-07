جيش الاحتلال يحثّ المواطنين في إيران على تجنب استخدام القطارات

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للمواطنين في إيران بعدم استخدام القطارات أو الاقتراب من خطوط السكك الحديدية.

ونشر جيش الاحتلال، على حسابه باللغة الفارسية على منصة “إكس”: "حرصاً على سلامتكم، نرجو منكم الامتناع عن استخدام القطارات والسفر بها في جميع أنحاء إيران من هذه اللحظة وحتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت إيران. إن وجودكم في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يُعرّض حياتكم للخطر".

تخوض إسرائيل والولايات المتحدة حرباً وعدوانًا على إيران منذ هجماتهما الأولى على الدولة الشرق أوسطية في 28 فبراير.

