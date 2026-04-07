أرسنال ضيفا ثقيلا على سبورتنج لشبونة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يخوض أرسنال اختبارًا صعبًا خارج ملعبه عندما يواجه سبورتنج لشبونة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «خوسيه ألفالادي»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ووصل الفريق اللندني إلى هذا الدور بعد تخطي باير ليفركوزن، حيث فرض التعادل في الذهاب قبل أن يحسم التأهل بفوز مريح في الإياب، بينما حجز سبورتنج مقعده في ربع النهائي عقب تفوقه على بودو جليمت بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ويسعى أرسنال لاستعادة توازنه في البطولة الأوروبية بعد سلسلة نتائج مخيبة محليًا، كان أبرزها خسارة نهائي كأس الرابطة، إلى جانب الخروج من كأس الاتحاد، ما يجعل مواجهة اليوم فرصة مثالية للعودة إلى المسار الصحيح.

في المقابل، يدخل الفريق البرتغالي اللقاء بطموحات كبيرة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، حيث يطمح لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء أحد أبرز أندية القارة.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل السعي لبلوغ نصف النهائي، حيث ينتظر المتأهل اختبارًا أقوى أمام الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ما يرفع من سقف التحدي في هذه المرحلة الحاسمة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا فنيًا متوازنًا، إذ يعتمد أرسنال على الاستحواذ والضغط العالي، بينما قد يلجأ سبورتنج إلى الانضباط الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة لخطف نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.