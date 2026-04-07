الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

اليوم العالمي للصحة.. 23.2٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة

آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الثلاثاء"، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

ويحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي. 

واستعرض بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم المؤشرات الإحصائية التي شملت ما يلي:

بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.8 مليون مريض بتكلفة 23.9 مليار جنيه عام 2024 مقابل 3.6 مليون مريض بتكلفة 19.4 مليار جنيه عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 23.2٪ في تكاليف العلاج.

بلغ اجمالي عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي، 677 مستشفى عام 2024 مقابل 1153  مستشفي  بالقطاع الخاص عام 2024 .

القطاع الحكومي

بلغ اجمالي عدد الاسرة بمستشفيات القطاع الحكومي 84225 سريراً عام 2024 مقابل 83017 سريراً عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 1.5٪.

بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 120.4 ألف طبيب بشرى عام 2024 مقابل 122.4 ألف طبيب بشرى عام 2023 بانخفاض بلغ نسبته 1.7 ٪.

• بلغ اجمالي عدد أطباء الاسنان 43.7 ألف طبيب اسنان عام 2024 مقابل 39.5 ألف طبيب اسنان عام 2023 بزيادة بلغت   نسبتها 10.6 ٪.

• بلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 238.3 ألف ممرض عام 2024 مقابل 232.3 ألف ممرض عام 2023 بزيادة بلغت   نسبتها 2.6 ٪.

• بلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 53.6 مليون منتفعاً عام 2024 مقابل 53.1 مليون منتفعاً عام 2023 بزيادة بلغت  نسبتها 0.9 ٪.

• بلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1744 مركزاً عام 2024 مقابل 1711 مركزاً عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 1.9٪.

القطاع الخاص

• بلغ اجمالي عدد الاطباء 35.6 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2024 مقابل 34.9  الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 2.1 ٪.

• بلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 24.5 الف ممرض عام 2024 مقابل  22.5 الف ممرض عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 9 ٪ .

