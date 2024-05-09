هيئة المعابر الفلسطينية: منافذ غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية، أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضافت البنتاجون: "أي خسارة في أرواح المدنيين الأبرياء مأساة كبيرة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وتابعت البنتاجون: "يجب العمل على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.. نتعاون مع جميع الشركاء لضمان تفعيل الإجراءات الرامية لإقرار السلم والاستقرار بالمنطقة".

