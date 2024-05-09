محاربة سرطان فلسطينية باكية: وجعي على غزة أكبر من المرض

دخلت محاربة سرطان فلسطينية تدعى جورى يتم علاجها فى مصر فى نوبة بكاء شديدة عندما تذكرت الأحداث البشعة التى يفعلها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

وأوضحت الطفلة الفلسطينية خلال حوارها مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة “دي ام سي” تقديم الاعلامي احمد فايق أن جيش الأحتلال قام بسرقة ألعابها الخاصة وتسبب فى استشهاد العديد من أسرتها وأصدقائها.

وتابعت جورى باكية:" وجعى من اللى بيحصل فى غزة اكبر من وجعى بسبب السرطان".

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وعبرت طفلة فلسطينية تدعى جوري وتعاني من السرطان عن حبها لمصر قائلة:" مصر حلوه قوي ما توقعتهاش بالحلاوة دي".