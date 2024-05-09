آخر التطورات في رفح الفلسطينية وقطاع غزة.. فيديو

رصد عوض الغنام، مراسل قناة أون من أمام معبر رفح، الأوضاع آخر الأوضاع من أمام معبر رفح، وأشار إلى أن السيارات محملة بالمساعدات للأشقاء الفلسطينيين، ولكن إسرائيل تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحول دون وصول المساعدات للشعب الفلسطيني.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إن شدة الانفجارات تزداد في رفح مع منتصف الليل وفي الساعات المبكرة من النهار، منوها بأن سكان الشيخ زويد يعيشون تلك الأجواء، ويرون بأعينهم الدخان في السماء، وأصوات الضرب في مدينة رفح الفلسطينية، ويتأثرون بذلك، ويتمنون السلامة للأخوة الفلسطينيين.



وأكد عوض الغنام، أن الوضع في رفح اليوم هادئ قليلًا، وقد يكون السبب في ذلك الضغوطات الأمريكية بناء على المعلومات المسربة من داخل غزة.



وأضاف في حديثه، أن إسرائيل سيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولهذا لم تتمكن مصر من إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني بسبب الرفض الصهيوني، منوها أن مصر كانت تقوم بإدخال سيارات محملة بالمساعدات وبالبنزين والسولار، ولكن العدو الصهيوني منذ 6 مايو الماضي يمنع دخولها.

وأشار إلى أنه وصل إلى مصر قوائم المصابين الذين ينتظرون الذهاب إلى المستشفيات المصرية سريعًا، ولكن الجانب الصهيوني رفض عبور المصابين.



وتابع: "لا يوجد في رفح سوى مستشفى واحد، ومراكز الغسيل الكلوي تم قصفها بالكامل، وبالتالي الوضع الصحي في رفح خطير بصورة كبيرة".