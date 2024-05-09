عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: نتنياهو يسعى لتعطيل صفقة الهدنة ويضع مصلحته الشخصية فوق كل الاعتبارات

نتنياهو
نتنياهو

أكد جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، أنه يعتقد أن صفقة وقف إطلاق النار ستتم، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل هذه الصفقة يما يختلف تماما مع كل الأطراف الإقليمية والدولية ورغبة المجتمع الإسرائيلي نفسه.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن نتنياهو قرر أن تكون مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل الاعتبارات سواء كانت الإسرائيلية أو غيرها، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف وأمام صمود الفلسطينيين وحجم الجرائم التي ستلاحق نتنياهو سواء على صعيد المجتمع الإسرائيلي المتصلة بالفساد والإخفاق من ناحية أو على الصعيد الدولي كزعيم لعصابة ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة، ستكون نهاية نتنياهو إما أن يرضخ للصفقة التي تنهي هذه الحرب أو أنه بالتأكيد سيؤلب المجتمع الإسرائيلي أولًا على كل اللاعب التي يحاول أن يمارسها.

وتابع: "في بداية الحرب كان هناك إجماع إسرائيلي شعبي وسياسي شامل جوهره الانتقام في مواجهة المفاجأة والفشل الذي ألّم بالنظام السياسي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية والعسكرية برمتها".

وواصل: "مع الوقت وأمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام فشل إسرائيل في استعادة أي من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية سوى الفترة التي جرى فيها الاتفاق على تبادل ولو كان محدودا للأسرى في معاييرها وفي توقيت وقف إطلاق النار أو الهدنة، شاهدنا أن هناك تغير بدأ يحدث في المجتمع الإسرائيلي".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

للزمالكاوية اللي اتريقوا عليا .. رسالة مثيرة من خالد طلعت تخص الأهلي

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

تأييد حبس مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي سنة مع إيقاف التنفيذ

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

حقيقة اختفاء 42 ألف دولار من اتحاد الكرة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبي تكشف للمرة الأولى عن سبب الإعاقة

وسطية الخطاب الديني.. محاضرة بمعهد إعداد القادة

انهيار حكومة الحرب الإسرائيلية بسبب "الرهائن".. تفاصيل

مطار الأقصر يحصل على شهادة تجديد الترخيص لمدة عامين

تعيين عمرو صالح رئيسًا لقطاع الضيافة الجوية بمصر للطيران

توافق بين مصر والأردن| نموذج يُحتذى به في العلاقات ما بين الدول العربية…وهذا موقفهم من الصراع بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهر وخيالي.. نسرين طافش بفستان يثير الجدل

الليلة حلوة.. روبي بأربع إطلالات صيفية

قصير وضيق.. بوسي تثير الجدل بفستان بسعر خرافي

اتبع هذه التعليمات فورا.. إرشادات تحميك في حالة التعرض لعضة كلب

فيديو

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-