هناك بعض الاشخاص تشتهى تناول الشكولاته باستمرار و هذا يكون دلالة لعلامات اخرى نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى..

إليك أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته:





1-أنت مُصاب بالجفاف:



قد تكون رغبتك في الشوكولاتة ناتجة عن الجفاف، أي أن جسمك لا يحتوي على كمية كافية من السوائل، سواء بسبب قلة شرب الماء أو فقدانه عن طريق التعرّق.



عندما تُصاب بالجفاف، يصعب على الجسم استخدام السكر المخزن كمصدر للطاقة، مما يزيد من الإحساس بالجوع، وخصوصًا تجاه الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاتة، وتناول الشوكولاتة الغنية بالسكر يمنحك دفعة سريعة من الطاقة.



2- أنت تحت ضغط نفسي:



عقلك يربط بين الشعور السيئ (الضغط النفسي) وبين رغبتك في الشوكولاتة التي تمنحك شعورًا جيدًا.



3- حواسك تم تحفيزها:



في بعض الحالات، قد تنشأ الرغبة فجأة نتيجة لمؤثر خارجي، كأن تمرّ بجانب مخبز أو ترى إعلانًا للشوكولاتة، فرائحة الشوكولاتة أو صورتها أو حتى مجرد تخيل طعمها قد يُفعّل لديك رغبة قوية لا شعورية في تناولها.



4- أنت في الحقيقة تشتهي السكر:



الشوكولاتة، خاصةً البيضاء والحليبية، تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ورغم أن العلماء لا يتفقون تمامًا على أن السكر مادة مسببة للإدمان، إلا أنهم يعرفون أنه يُنشّط مراكز المكافأة في الدماغ، مما يثير الرغبة الشديدة.5- أنت مرهق وتحتاج دفعة طاقة:



الشوكولاتة تحتوي على الكافيين، وخصوصًا الشوكولاتة الداكنة، ما قد يفسر رغبتك فيها عند الشعور بالتعب، فإذا كنت تميل للشوكولاتة في أوقات الخمول، فقد يكون السبب هو حاجتك لمنبه طاقة، تمامًا مثل القهوة أو الشاي.

