أول تعليق من وزارة المغتربين على اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وفي بيان لها ، اعتبرت "الخارجية"الفلسطينية الإعلان الكندي موقفا تاريخيا وشجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويساهم في تحقيق السلام، ويؤسس لعلاقات ثنائية متطورة بين كندا ودولة فلسطين في المجالات كافة.



كما جددت، مطالبتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر لهذا الاعتراف وتختار الجانب الصحيح من التاريخ لوقف الظلم الذي حل بشعبنا.

ودعت أيضا ، جميع الدول لتوقيع واعتماد إعلان نيويورك وتحمل مسؤولياتها في وقف الابادة والتهجير والضم وفي حماية حل الدولتين، بما يحقق أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة والعالم .