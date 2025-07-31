كندا تعلِن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني في أواخر يوليو 2025، عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025. جاء ذلك في إطار التوتر الدبلوماسي الدولي المتصاعد حول الأزمة في غزة والتضامن مع التطلعات الفلسطينية على الساحة الدولية

وتعكس هذه الخطوة ما وصفه كارني بأنه "التزام كندا بحل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكّدًا أن قراره سيتخذ في "الوقت الأنسب لتحقيق سلام مستدام" وليس بالضرورة كآخر خطوة في مسار تسوية شاملة

كما أدانت الحكومة الكندية السياسات الإسرائيلية، ووصفت إجراءاتها في غزة بأنها تمثل عقبة أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وفقا لـ بوليتيكو

وجاء هذا الإعلان بعد أن وقّعت كندا مع ١٤ دولة أخرى بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن استعدادها أو تمكينها من الاعتراف بفلسطين، على أن يكون ذلك خطوة نحو صباح الحل السياسي القائم على دولتين شعارهما العيش بجوار بعضهما البعض بسلام وأمن



. ومن أبرز تلك الدول: فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومالطا وغيرها.

وعلى صعيد متصل، سبق لفرنسا أن أعلنت يوم 26 يوليو 2025 اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر أيضًا، لتكون أول دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تتخذ مثل هذه الخطوة، محمّلة فرنسا مسؤولية التدهور الإنساني المتصاعد في غزة والحالة الدبلوماسية المتأزمة مع إسرائيل والولايات المتحدة

وكذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بفلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات ملموسة" لإنهاء الأزمة الإنسانية ووقف العدوان في غزة