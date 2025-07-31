قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشر مقاطع مخلة..ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة
من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تعلِن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
القسم الخارجي

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني في أواخر يوليو 2025، عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025. جاء ذلك في إطار التوتر الدبلوماسي الدولي المتصاعد حول الأزمة في غزة والتضامن مع التطلعات الفلسطينية على الساحة الدولية 

وتعكس هذه الخطوة ما وصفه كارني بأنه "التزام كندا بحل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكّدًا أن قراره سيتخذ في "الوقت الأنسب لتحقيق سلام مستدام" وليس بالضرورة كآخر خطوة في مسار تسوية شاملة 

كما أدانت الحكومة الكندية السياسات الإسرائيلية، ووصفت إجراءاتها في غزة بأنها تمثل عقبة أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وفقا لـ بوليتيكو

وجاء هذا الإعلان بعد أن وقّعت كندا مع ١٤ دولة أخرى بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن استعدادها أو تمكينها من الاعتراف بفلسطين، على أن يكون ذلك خطوة نحو صباح الحل السياسي القائم على دولتين شعارهما العيش بجوار بعضهما البعض بسلام وأمن 
 

. ومن أبرز تلك الدول: فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومالطا وغيرها.

وعلى صعيد متصل، سبق لفرنسا أن أعلنت يوم 26 يوليو 2025 اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر أيضًا، لتكون أول دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تتخذ مثل هذه الخطوة، محمّلة فرنسا مسؤولية التدهور الإنساني المتصاعد في غزة والحالة الدبلوماسية المتأزمة مع إسرائيل والولايات المتحدة 

وكذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بفلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل "خطوات ملموسة" لإنهاء الأزمة الإنسانية ووقف العدوان في غزة 

فلسطين رئيس وزراء كندا مارك كارني سلام مستدام الحكومة الكندية كندا رئيس وزراء كندا مارك كارني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

جوائز التميز

حصول 3 وحدات سكتة دماغية بالمستشفيات التعليمية على جوائز التميز من المنظمة العالمية

هجن الطماطم

إنجاز جديد.. الزراعة تقدم هجن طماطم مصرية بإنتاجية عالية

وزارة الصحة

الصحة تبدأ المرحلة الثانية للتحول الرقمي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد