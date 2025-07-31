الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظاميها الحديث والقديم (الدور الأول).

تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 (نظام حديث):

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

وبالرجوع إلى إعداد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 299 درجة أي بنسبة 93.4% فأكثر فقد وصل إلى 8,630، ومع تزايد أعداد الطلاب المقبلين على التقديم بكليات الطب، فمن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية الطب ما بين 93.5 إلى 94% .

وتأتي بعد كلية الطب البشري في الكليات الأكثر إقبالا بشعبة علمي علوم، كليات طب الاسنان والتي من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 93%، ومن بعدها الصيدلة 91.7%، والعلاج الطبيعي 92.3%، وذلك بالرجوع إلى أعداد الطلاب الحاصلون على مجموع حتى 293 درجة، أي 91.5%، والذين وصل عددهم حوالي 21,645 طالب، ومن المرجح أن تتلقى بعض الأماكن لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والعلوم.

وتأتي هذه المؤشرات كتوقعات للحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2025، ومازالت وزارة التعليم العالي لم تعلن عن الحد الأدنى لكل كلية في بيانات رسمية إنما تعلن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.