خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 ينتظره

11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة للبدء فى صرف معاشات شهر اغسطس 2025 صباح غدا الجمعة .

تبدأ عملية صرف معاشات شهر اغسطس صباح غدا الجمعة ، من خلال ماكينات الصراف الالي ال atm .

وكان فى وقت سابق قد وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

واوضح عوض ان الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.