قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. خروج قطار خط "السنطة ـ طنطا " عن القضبان دون إصابات
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة من مصر إلى غزة
هل من أدرك الصلاة في التشهد الأخير يأخذ ثواب الجماعة؟.. الأزهر يجيب
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
واشنطن تُشهر سلاح الرسوم ضد نيودلهي.. وترامب: على الهند أن تدفع ثمن علاقتها بروسيا
حرق عمد لمسؤول أمريكي داخل مكتبه في ولاية فرجينيا
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تايلاند وكمبوديا تجددان التزامهما بوقف إطلاق النار والصين تتدخل للوساطة
تكاثر السحب الرعدية الممطرة .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى
عبد العزيز جمال

تصدرت عبارة "مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى "  وكذلك مؤشرات تنسيق الكليات 2025 مرحلة أولى علمي ، قوائم البحث على محرك "جوجل"، وسط حالة من الترقب الشديد بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول في الكليات والمعاهد هذا العام. 

وتحوّلت مؤشرات التنسيق إلى حديث الساعة في مختلف المحافظات، بعد أن أصبح الجميع بانتظار نتيجة المرحلة الأولى رسميًا.

ومع بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، تصدّرت العديد من الكليات العلمية والأدبية محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك في ظل بحث مكثف من طلاب الثانوية العامة عن فرصهم الدراسية في الكليات ذات المجاميع المرتفعة، والتي تشمل الطب والهندسة والصيدلة والإعلام والألسن وغيرها.

الكليات الأعلى بحثًا في تنسيق 2025

خلال الساعات القليلة الماضية، لوحظ تصاعد كبير في مؤشرات البحث عن الكليات العلمية، وعلى رأسها كليات الطب التي يراهن عليها قطاع كبير من طلاب شعبة علمي علوم.

ويتوقع خبراء التعليم أن تشهد كليات الطب هذا العام قبول عدد أكبر من الطلاب مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يرجّح انخفاضًا طفيفًا في الحد الأدنى للقبول، خاصة في ظل افتتاح عدد من الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة، ما يساهم في توزيع أعداد المقبولين بشكل أفضل.

مؤشرات تنسيق الكليات 2025.. هل ستنخفض الحدود الدنيا؟

 مؤشرات تنسيق العام الماضي 2024 تظل مرجعًا أساسيًا يُبنى عليه تحليل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

استنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى :

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/ 

 كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، تشير التوقعات إلى بقاء الحدود الدنيا لكليات القمة في شعبة علمي علوم قريبة من العام الماضي بالمرحلة الأولى ، لتكون على النحو التالي:

الطب البشري: من 93.17% فما فوق

طب الأسنان: من 92.68%

الصيدلة: من 91.70%

العلاج الطبيعي: من 92.19%

تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة.. الهندسة في الواجهة

يتوقع أن تستقر الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق الكليات في شعبة علمي رياضة عند نسب متقاربة مع العام الماضي، وأبرزها:

الهندسة: من 88.65%

الحاسبات والمعلومات: من 83.41%

الكليات الجديدة ضمن تنسيق الجامعات 2025

تشهد خريطة التعليم العالي هذا العام إضافة عدد من الكليات الجديدة التي ستكون متاحة ضمن تنسيق الجامعات 2025، أبرزها:

كلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

تخصصات جديدة في الفنون التطبيقية (حلوان – دمياط – بنها)

برامج جديدة في كليات علوم الرياضة (تتطلب اجتياز اختبارات قدرات)

أبرز الكليات حسب درجات العام الماضي

ألسن كفر الشيخ: 366.5 درجة

إعلام القاهرة: 354.5 درجة

آثار القاهرة: 334 درجة

تجارة الإسكندرية: 308 درجة

تربية بورسعيد: 324.5 درجة

أما الكليات المتوسطة، فتبدأ من:

كليات السياحة والفنادق: 60%

كليات الخدمة الاجتماعية: من 60.24% إلى 60.36%

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي:
https://tansik.digital.gov.eg
حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم وإدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/share/p/1CUR6xtQ7c/

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب الوزارة على فيسبوك
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب الوزارة على إنستجرام
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب الوزارة على منصة إكس
https://x.com/Mohesregypt
● حساب الوزارة على منصة ثريدز
https://www.threads.net/@mohesregypt


 

نتيجة تنسيق الجامعات مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى تنسيق الجامعات كليات الطب مؤشرات تنسيق الكليات 2025 مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.. ومفاجأة بشأن كليات الطب

رئيس الوزراء

قبل بدء أغسطس الحار.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء

الايجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

معاشات

خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال ينهي إرسال 54 ألف استدعاء تجنيد إضافي للشبان الحريديم

أرشيفية

رئيس الكنيست يهاجم الاعتراف بدولة فلسطينية: أقيموها في لندن أو باريس

أرشيفية

موسكو وبيلاروسيا تستعدان لأكبر المناورات العسكرية.. والعالم يراقب التطورات

بالصور

منها عدم شرب الماء.. 8 عادات شائعة تجهد كليتك احذرها

10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم
10 عادات شائعة تجهد كثيراً كليتيكم

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟
قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟
قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

المفتاح المكسور فى الباب .. افتحه بهذه الخطوات

المفتاح المكسور فى الباب
المفتاح المكسور فى الباب
المفتاح المكسور فى الباب

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان ملفت

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان ملفت
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان ملفت
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

انغام

هتخرج قريب.. محمود سعد يكشف الحالة الصحية ورسالة أنغام لجمهورها

صفاء جلال

صوتي راح.. صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية

محررة صدى البلد مع المحامي

مقدم البلاغ في بنت مبارك المزيفة: للأسف الناس هي اللي شهرتها |فيديو

تسونامي مصر

بعد زلزال روسيا العنيف.. خبير يوضح موقف مصر من مواجهة تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد