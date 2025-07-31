الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

تصدرت عبارة "مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى " وكذلك مؤشرات تنسيق الكليات 2025 مرحلة أولى علمي ، قوائم البحث على محرك "جوجل"، وسط حالة من الترقب الشديد بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول في الكليات والمعاهد هذا العام.

وتحوّلت مؤشرات التنسيق إلى حديث الساعة في مختلف المحافظات، بعد أن أصبح الجميع بانتظار نتيجة المرحلة الأولى رسميًا.

ومع بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، تصدّرت العديد من الكليات العلمية والأدبية محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك في ظل بحث مكثف من طلاب الثانوية العامة عن فرصهم الدراسية في الكليات ذات المجاميع المرتفعة، والتي تشمل الطب والهندسة والصيدلة والإعلام والألسن وغيرها.

الكليات الأعلى بحثًا في تنسيق 2025

خلال الساعات القليلة الماضية، لوحظ تصاعد كبير في مؤشرات البحث عن الكليات العلمية، وعلى رأسها كليات الطب التي يراهن عليها قطاع كبير من طلاب شعبة علمي علوم.

ويتوقع خبراء التعليم أن تشهد كليات الطب هذا العام قبول عدد أكبر من الطلاب مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يرجّح انخفاضًا طفيفًا في الحد الأدنى للقبول، خاصة في ظل افتتاح عدد من الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة، ما يساهم في توزيع أعداد المقبولين بشكل أفضل.

مؤشرات تنسيق الكليات 2025.. هل ستنخفض الحدود الدنيا؟

مؤشرات تنسيق العام الماضي 2024 تظل مرجعًا أساسيًا يُبنى عليه تحليل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

استنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى :

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/

كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، تشير التوقعات إلى بقاء الحدود الدنيا لكليات القمة في شعبة علمي علوم قريبة من العام الماضي بالمرحلة الأولى ، لتكون على النحو التالي:

الطب البشري: من 93.17% فما فوق

طب الأسنان: من 92.68%

الصيدلة: من 91.70%

العلاج الطبيعي: من 92.19%

تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة.. الهندسة في الواجهة

يتوقع أن تستقر الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق الكليات في شعبة علمي رياضة عند نسب متقاربة مع العام الماضي، وأبرزها:

الهندسة: من 88.65%

الحاسبات والمعلومات: من 83.41%

الكليات الجديدة ضمن تنسيق الجامعات 2025

تشهد خريطة التعليم العالي هذا العام إضافة عدد من الكليات الجديدة التي ستكون متاحة ضمن تنسيق الجامعات 2025، أبرزها:

كلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

تخصصات جديدة في الفنون التطبيقية (حلوان – دمياط – بنها)

برامج جديدة في كليات علوم الرياضة (تتطلب اجتياز اختبارات قدرات)

أبرز الكليات حسب درجات العام الماضي

ألسن كفر الشيخ: 366.5 درجة

إعلام القاهرة: 354.5 درجة

آثار القاهرة: 334 درجة

تجارة الإسكندرية: 308 درجة

تربية بورسعيد: 324.5 درجة

أما الكليات المتوسطة، فتبدأ من:

كليات السياحة والفنادق: 60%

كليات الخدمة الاجتماعية: من 60.24% إلى 60.36%

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم وإدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1CUR6xtQ7c/

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك

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● حساب الوزارة على إنستجرام

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