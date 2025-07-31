أنا دولة أنا قانون .. مشاجرة في القليوبية تنهي أسطورة ضابط فيك

أثارت مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهور شخص فى خناقة يتحدث وفي يده سلاح ناري ويردد أنا القانون أنا الدولة أنا الحكومة وفى تلك النقاط نرصد لكم تفاصيل الواقعة الكاملة .

بداية الواقعة

في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تشاجرهم وبحوزة اثنين منهم أسلحة نارية بالقليوبية والادعاء بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

وزارة الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية بعد رصد مقطع فيديو ظهر به بعض الأشخاص أثناء قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (28) الجارى نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية لخلافات الجيرة قام على أثرها الطرف الأول بالاستعانة بعدد من أقاربه للتشاجر مع الطرف الثانى، حيث أطلقوا أعيرة نارية لترهيبهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو دون حدوث إصابات ، وأمكن تحديدهم وضبطهم "ليس من بينهم ضابط شرطة"، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش - طبنجة "صوت")

النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بالتحقيق الفوري مع المتهم وإجراء التحريات اللازمة في الواقعة.