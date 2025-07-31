ترامب يحضر قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في أكتوبر المقبل

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في شهر أكتوبر المقبل بحسب ما أعلن عنه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم .

وقال أنور إبراهيم في خطاب له أمام النواب الماليزيين "أود أن أبلغ (البرلمان) أنه في الساعة 6:50 صباحاً (22:50 توقيت غرينتش) اليوم كانت لي فرصة التحدث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. أكد بأنه سيحضر القمة الـ47 لآسيان في أكتوبر".

وذكر أنور أنه سيتم الإعلان عن اتفاق جديد بشأن الرسوم الجمركية بين ماليزيا المهدَدة برسوم بنسبة 25% والولايات المتحدة الجمعة.