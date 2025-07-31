قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشر مقاطع مخلة..ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة
من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري
معاش شهري
عبد العزيز جمال

ييحث الكثيرون عن تفاصيل معاش ربة المنزل 2025، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بحقوق المرأة غير العاملة، خاصة بعد أن أحدث قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية.

تفاصيل معاش ربة المنزل 2025

أتاح القانون الجديد للمرأة التي لا تعمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص فرصة الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة لأن تكون مرتبطة بوظيفة أو تابعة لصاحب عمل، وهو ما يمثل ثورة في مفهوم الحماية الاجتماعية ويمنح النساء غير العاملات الحق في معاش مضمون.

هذا التوجه يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمينات، خاصة من الفئات التي كانت سابقًا خارج المظلة التأمينية الرسمية.

كيف أحصل على معاش بدون عمل؟

أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

ما هي شروط استحقاق المعاش لربات المنزل؟

لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل. 

  1. يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.
  2. ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.
  3. يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.
  4. المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).
  5. لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرة

يمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة، مما يؤمن حياة أفراد الأسرة من الناحية المالية، ويقلل من الحاجة للاعتماد على الآخرين، أو الجمعيات الخيرية، أو المساعدات.

فرصة ذهبية لمن لا دخل لهن

يمثل هذا القانون فرصة ذهبية للفئات التي لم تتمكن من الحصول على وظائف أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز من استقلالهن المادي في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي جعلت من الضروري لكل أسرة أن تضمن مصادر دخل متعددة وآمنة.

دعم مباشر من الدولة للمرأة

يأتي هذا التوجه ضمن سياسات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استهداف ربات البيوت والفئات غير المنتظمة في سوق العمل، ليصبح لديهن مظلة تأمينية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.

سهولة في الإدارة والاشتراك

من أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.

اشتراك يومي مناسب لميزانية الأسرة

مع اشتراك يومي لا يتجاوز 7 جنيهات، يصبح بإمكان السيدة بناء مستقبل آمن لها ولأسرتها، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث يتناسب هذا المبلغ مع قدرات الكثير من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل دخلًا.

شروط الحصول على معاش ربة المنزل

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، موضحة أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة وهذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة والحصول على المعاش

معاش ربة المنزل معاش ربة المنزل 2025 تفاصيل معاش ربة المنزل 2025 شروط استحقاق المعاش لربات المنزل شروط الحصول على معاش ربة المنزل التأمينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

آلاف المصطفين براس البر

وزارة الثقافة تجذب آلاف المصطفين فى رأس البر بمهرجان صيف بلدنا

رحمة حسن

رحمة حسن: شعري بيقع من سنتين وقلبي مكسور

روكي الغلابة

إيرادات الأفلام.. دنيا سمير غانم تتفوق على الجميع وأمير كرارة يلاحقها

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد