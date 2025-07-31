منذ التأميم.. مليون و100 سفينة تعبر قناة السويس بعائد 134 مليار دولار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه منذ 69 عاما من تأميم قناة السويس مر بها مليون و100 سفينة بعائد 134 مليار دولار، وكل هذا العائد لن يكون يأتي إلى مصر إذا لم يحدث قرار التأميم، فهي بداية الإنطلاقة والتنمية للقناة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “منذ عام 2019 دخلت القناة 5 مليار و800 مليون دولار، و2020 حققت عائد 5 مليار و600 مليون دولار، و2021 و2022 ب8 مليار، و10 مليار و200 مليون دولار خلال عام 2023، وهذا يعتبر أكبر دخل لمصر منذ تأسيس القناة”.

وتابع: “هناك دعم لا مثيل له من الرئيس السيسي، وبالتالي كنا نقدم خدمات للسفن لم تكن تحدث من قبل، وقمنا بتطوير قناة السويس الجديدة منذ أفتتحت عام 2015، وطورنا الشمال فى بور سعيد، وقمنا بالقطاع الجنوبي، وتوسعته وإزدواج 10 كم، أنضمت للقناة السويس”.