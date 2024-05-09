المؤبد للمتهم بخطف شاب لسرقته في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على أحمد صقر، بالسجن المؤبد لمتهم بخطف شخص واستدراجه لسرقته بالإكراه فى المعصرة.

واسندت النيابة العامة للمتهم مصطفي 40 سنة، خطف بالتحايل المجنى عليه "علاء م." واستدارجه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم شل حركة مقاومة المجني عليه واستولى على منقولاته، وتم القبض عليه في قسم شرطة المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وأسلام شحاته.