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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مصرفي: الجنيه المصرى صامد والدولة قادرة على إدارة الأزمات

الجنيه المصرى والدولار
الجنيه المصرى والدولار
علي مكي

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن الجنيه المصري أبدى أداءً قويا خلال تعاملات اليوم أمام الدولار الأمريكي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن ذلك يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بثقة ومرونة.

وقال خلال تصريحات  في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع عبر شاشة قناة أزهري، ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه، وهي: قوة الدولار عالميًا كملاذ آمن خلال الأزمات، وحركة الأموال الساخنة المتدفقة نحو الأسواق الناشئة، وحجم التدفقات الدولارية والاستثمارية إلى السوق المصري.

وأوضح أن الدولار تأثر سلبيا بالأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، نتيجة حالة الحذر في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أتاح بعض الهامش لتحسّن أداء العملات الناشئة، وعلى رأسها الجنيه المصري.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لا يزال مستقرا وقويا، ما يوفر دعمًا مباشرا للجنيه ويعزز ثقة الأسواق في صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية. 

الجنيه المصرى الدولار الشرق الأوسط

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