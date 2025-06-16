دولة الاحتلال تعطل جميع تطبيقات الملاحة في إسرائيل

صرّح ضابط عسكري إسرائيلي رفيع المستوى يوم الاثنين بتعطيل جميع تطبيقات الملاحة في إسرائيل نتيجةً للهجمات الإيرانية على مراكز سكنية في جميع أنحاء دولة الاحتلال.

وقال الضابط: "فيما يتعلق بتطبيق Waze، جميع التطبيقات التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لا تعمل حاليًا أما فيما يتعلق بمواقع الملاجئ، فتُعلن كل سلطة محلية عن أماكنها المحمية"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف: "ندخل اليوم الرابع، بعد ليلة صعبة أخرى في الساعة الرابعة فجرًا، أُطلق وابل جديد من حوالي 40 صاروخًا، أسفر عن ثمانية قتلى و95 جريحًا وشهد موقع مركزي في بتاح تكفا مقتل أربعة أشخاص، وثلاثة في حيفا، وواحد في بني براك".

وفي المجمل، بلغ عدد الضحايا المدنيين 24 قتيلا، وما زلنا نبذل جهودًا في بات يام للعثور على شخص مفقود وأُقدر أنه في الساعات القادمة، سنعثر أيضًا على جثتها، وسيرتفع عدد القتلى إلى 25".

يحاول الجانب الآخر إطلاق وابل كبير من الصواريخ وتركيز جهوده. وابلهم أصغر مما يرغبون، وسلاح الجو الإسرائيلي ينجح في إحباط وإصابة العديد من أهدافه. في كل وابل، تضل حوالي 5-10% من الصواريخ طريقها، فتسقط جزئيًا في مناطق مفتوحة وجزئيًا في مناطق مأهولة.