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حوادث

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور
والد ضحية بولاق الدكرور
أحمد مهدي   -  
عدسة محمد نصر

تفاصيل جريمة مأساوية وقعت أحداثها في منطقة بولاق الدكرور في الجيزة، قام خلالها شاب يعمل جامع قمامة بإنهاء حياة زميله بسبب خلافات على أولوية جمع القمامة.

والد ضحية جامع القمامة في بولاق الدكرور يكشف التفاصيل

التقى موقع صدى البلد بـ والد المجني عليه عقب إحالة القضية للجنايات وتحديد جلسة لها، وقال أنه في البداية أخبروه بأن نجله توفى في حادث سيارة وفوجئ في النيابة أثناء التحقيقات أن ابنه سقط قتيلا لـ شاب آخر.

وسرد والد المجني عليه تفاصيل الحادث، بأن شقيقته تلقت اتصالا بخبر وفاة نجله وهو في منزلها ولم تخبره وذهب معها دون أن يعلم، وحينما وصل أخبروه بأن نجله توفى في حادث سيارة ثم بعدها علم في النيابة أنها جريمة قتل مطالبا بحق نجله.

تفاصيل جريمة بولاق الدكرور شهدت تفاصيل مثيرة، حيث تبين أن المتهم والمجني عليه يعملان في جمع القمامة، وأنه على إثر خلافات بينهم على أولوية جمع البلاستيك والكانزات قام المتهم بتسديد عدة طعنات بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

أدلى المتهم بقتل صديقه وسط الشارع بسبب أولوية جمع القمامة باعترافات تفصيلية لجريمته، مشيرا إلى أن السلاح أصاب صديقه المجني عليه دون قصد منه أثناء التلويح له بالسلاح لتهديده.

وقال المتهم: “والله ما كنت اقصد ولا عايز أقتله ده صاحبي وبنشتغل سوا”، مشيرا الى ان مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه بسبب الأولوية على جمع القمامة، فقام على أثرها بالدفاع عن نفسه بعدما حاول المجني عليه التعدي عليه.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبدالرحمن محمد" 23 عامًا، يعمل جامع قمامة، ومصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

وبعمل التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى"عبدالرحمن.ب" 27 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حول أولوية جمع القمامة في المنطقة، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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