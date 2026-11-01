جوتيريش يدين بشدة تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان، وما تخلفه هذه الهجمات من خسائر كارثية في صفوف المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان.

وقال دوجاريك" إنه في جميع أنحاء السودان، وكذلك في منطقة أبيي، تسببت الطائرات المسيرة في مقتل مئات المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وجاء في البيان "أن جوتيريش يعبر عن استيائه البالغ إزاء جميع الهجمات الموجهة ضد المدنيين و البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق الصحية".

وأشار البيان إلى أن جوتيريش يحث أطراف النزاع على تجنيب السكان المدنيين و البنية التحتية الحيوية ويلات الحرب، والاتفاق دون تأخير على وقف للأعمال العدائية كخطوة أولى نحو إنهاء هذا النزاع المدمر، كما يجدد دعوته العاجلة للأطراف للانخراط بحسن نية في جهود الوساطة.

وأكد دوجاريك في بيانه، استعداد الأمم المتحدة لدعم أية جهود تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات الشعب السوداني.