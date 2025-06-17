التقسيط متاح.. التضامن تشتري شركة سياحة للبدء فى تنظيم رحلات العمرة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للبدء فى تنظيم رحلات عمرة بأسعار مخفضة وإتاحة التقسيط من خلال بنك ناصر .

وحول الإجراءات القانونية التى اتخذتها الوزارة لتنظيم رحلات العمرة، قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمر، إنَّه طبقاً للقانون المصري، غير مسموح للمؤسسة تنظيم رحلات عمرة لأن المعني بذلك شركات السياحة، موضحاً أنه هناك شركة سياحة خاصة ببنك ناصر الاجتماعي وتم شرائها بالكامل بموافقة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، والتي من خلال يتم تنظيم رحلات العمرة.

الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالشركة

وأضاف أيمن عبد الموجود أنَّه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالشركة ومن المقرر أن يتم تفعيلها مباشرة مع بداية موسم العمرة الجديد طبقاً لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

وأوضح عبد الموجود أنه سيتم توفير رحلات عمرة بسعر مخفض ويمكن تشغيل بنك ناصر الاجتماعي في تقسيط رحلات العمرة، مضيفاً أنَّ الوزارة لديها جمعيات أهلية عديدة تشرف عليها، وبالتالي لديها عميل دائم، ولديها كوتة كبيرة في الحج يُمكن الاستفادة بها في رحلات العمرة.