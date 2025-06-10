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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال مايو

التدخل السريع
التدخل السريع
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع  خلال شهر مايو الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع 561 بلاغا واستغاثة وشكوى تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية محققا نسبة إنجاز 100%.  

وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية وبورسعيد والدقهلية والبحيرة قائمة التدخلات.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخرى تم التدخل مع 561 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية.

مساعدات عينية ومالية 

كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 22حالة، إضافة إلى إيداع 38 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، كما تم دمج 14 حالة لكبار بلا مأوى وصغار بلا مأوى وإعادتهم لأسرهم مرة أخرى، ومن خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة، تم نقل عدد 19 حالة كبار بلا مأوى  لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى تعامل الفريق مع 123 حالة رفضت الانتقال، و83 حالة مضطرب نفسي تم التنسيق مع بشأنهم مع الجهات المعنيه ، و 215 حالة تتنقل من مكان لآخر لم يتم العثور عليهم، كما تم تنفيذ 47 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

حالات بلا مأوى

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد 35 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.

الجدير بالذكر  أن فريق التدخل السريع تعامل منذ إطلاقه عام 2014  مع ما يقارب 38 ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى وهم موظفون حكوميون اخصائيون اجتماعيون ونفسيون وعددهم ١٥٤ ضعضوا سيدات ورجال تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.

ويتلقى الفريق  البلاغات على الخط الساخن للوزارة " 16439” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “ 16528”  أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

حالات بلا مأوى فريق التدخل السريع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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