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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة تقديرًا لجهودها في العمل الاجتماعي العربي

مايا مرسي
مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تكريم  السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بمناسبة انتهاء فترة ولايتها وتقديرًا لجهودها المتميزة خلال فترة عملها، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ولفيف من سفراء الدول العربية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير للسفيرة هيفاء أبو غزالة لما قدمته من جهود مضنية طوال فترة رئاستها لقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ساهمت تلك الجهود في تحقيق ودعم الأمن الاجتماعي للمواطن العربي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن السفيرة هيفاء أبو غزالة بذلت جهدا كبيرا في العمل الاجتماعي العربي، على الرغم من التحديات والأزمات الإنسانية الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، مثمنة كافة جهودها العظيمة في العبور بالعمل الاجتماعي العربي لبر الأمان.

مايا مرسي وزيرة التضامن ابوغزالة

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