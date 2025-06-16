تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في الأسواق على غير المتوقع، بعد موجة ارتفاعات قوية سجل فيها الذهب مستويات قياسية تخطت حاجز الـ5000 جنيه للجرام عيار 21 خلال الأيام الماضية.

وجاء التراجع اليوم ليشكل مفاجأة للمتعاملين في السوق، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه دفعة واحدة خلال ساعات، في إشارة إلى تغيرات سريعة في حركة البيع والشراء، وسط ترقب لمصير أسعار الذهب في الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر؟

وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب، بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة نحو 4825 جنيهًا للبيع و4800 جنيهًا للشراء بدون مصنعية بعدما وصل إلى 4900 جنيه بالأمس، بينما سجل سعر الجنيه اذلهب 38600 بعد 39400 جنيه.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، وهو المؤشر الرئيسي لتوجهات السوق، مما يجعله في صدارة الاهتمام اليومي للمشترين والبائعين.

هل سيستمر ارتفاع الذهب؟

رغم التراجع الحالي، فإن توقعات خبراء الأسواق لا تزال تميل نحو احتمالية عودة الصعود في الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الهجمات بين إيران وإسرائيل، وتذبذب أسعار صرف الدولار عالميًا، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع سعر الأونصة عالميًا لما بعد 3500 دولار.

لكن في الوقت الراهن، يشير التراجع الأخير إلى فرصة ذهبية أمام الراغبين في الشراء، لا سيما أن بعض المحللين يرجحون أن هذه الانخفاضات مجرد موجة تصحيح مؤقتة قبل موجة صعود جديدة.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

بحسب الأسعار الرسمية، جاءت متوسطات أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 5514 جنيهًا للبيع - 5486 جنيهًا للشراء

عيار 22: 5055 جنيهًا للبيع - 5029 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4825 جنيهًا للبيع - 4800 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4136 جنيهًا للبيع - 4114 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3217 جنيهًا للبيع - 3200 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2757 جنيهًا للبيع - 2743 جنيهًا للشراء

أما الأونصة الذهب عالميًا فقد سجلت 3384.44 دولارًا، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن مستويات أمس، مع احتمال حدوث تقلبات خلال الساعات القادمة حسب تطورات الأسواق الدولية.

بكم سعر الذهب اليوم عيار 24؟

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في السوق 5514 جنيهًا للبيع و5486 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى سعرًا بين الأعيرة المختلفة، ويعد من العيارات ذات النقاء العالي التي تُستخدم غالبًا في السبائك الذهبية.

ورغم أنه لم يشهد انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بعيار 21، إلا أن التراجع الإجمالي في السوق انعكس عليه أيضًا، مما يجعله مؤشرًا هامًا لتحركات الأسعار في سوق الذهب بشكل عام.

اسعار الذهب اليوم 16 يونيو

فيما يلي رصد شامل لـأسعار الذهب اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 بمحلات الصاغة، بدون إضافة مصنعية:

عيار 24: 5514 جنيه (بيع) – 5486 جنيه (شراء)

عيار 22: 5055 جنيه (بيع) – 5029 جنيه (شراء)

عيار 21: 4825 جنيه (بيع) – 4800 جنيه (شراء)

عيار 18: 4136 جنيه (بيع) – 4114 جنيه (شراء)

عيار 14: 3217 جنيه (بيع) – 3200 جنيه (شراء)

عيار 12: 2757 جنيه (بيع) – 2743 جنيه (شراء)

سعر الأونصة بالعملة المحلية: 171514 جنيه (بيع) – 170625 جنيه (شراء)

سعر الجنيه الذهب: 38600 جنيه (بيع) – 38400 جنيه (شراء)

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع إضافة المصنعية، يتراوح سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بين 4925 و5100 جنيه للجرام، حسب كل محل ومكان، ونوعية المشغولات الذهبية وجودتها، مما يتطلب من المشتري التأكد من قيمة المصنعية قبل الشراء، والتي تختلف من تاجر إلى آخر.